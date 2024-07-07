Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в станице Ленинградской

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в ночь с 5 на 6 июля в станице Ленинградской Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани в воскресенье.

"В ст. Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

В ночь на 6 июля дроны атаковали ряд объектов в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА загорелся резервуара с топливом.