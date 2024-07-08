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В МИД РФ прокомментировали дискуссию об отмене моратория на смертную казнь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Снятие моратория на смертную казнь в России зависит от позиции органов власти, уполномоченных принимать соответствующие решения, но с учетом общественной дискуссии, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"Мораторий был установлен, когда РФ стала членом Совета Европы, это было одно из обязательств, которое мы на себя взяли. Сейчас все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии", - сказал Лукьянцев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

В то же время, по его словам, "надо помнить, что есть соответствующая позиция, сформулированная Конституционным судом РФ: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться".

"Общественные дискуссии будут всегда, но дойдет ли до каких-то конкретных шагов - надо дождаться", - подчеркнул Лукьянцев.

В последнее время в России активизировалась дискуссия по поводу отмены моратория на применение смертной казни в качестве меры наказания за ряд преступлений.

В частности, глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что в некоторых случаях преступлений нужно применять смертную казнь.

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях я сторонник смертной казни", - сказал он, выступая в конце июня на пленарном заседании Международного петербургского юридического форума.

В качестве примера глава СКР привел теракт в подмосковном "Крокус сити холле".

"Теракт в "Крокус сити холле", 144 погибших. Если в советское время за убийство двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти обвиняемые (по делу о теракте в "Крокусе"- ИФ) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал он.

"Вот здесь, мне кажется, надо к этому вопросу вернуться. Я сторонник смертной казни, хотя я говорю о гуманизме. Я думаю, будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек - и он приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу", - добавил Бастрыкин.

Глава СКР предположил, что отменить мораторий можно указом президента, без изменения Конституции.

Со своей стороны председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявлял, что убежден в недопустимости возвращения смертной казни в рамках действующей Конституции.

Александр Бастрыкин Валерий Зорькин МИД РФ Известия Григорий Лукьянцев Конституционный суд
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