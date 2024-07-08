Суд возобновил производство по иску НЛМК об оспаривании решения ФАС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов"), следует из картотеки арбитражных дел.

Заседание по иску назначено на 7 августа.

В марте суд приостановил производство по этому делу до вступления в силу решения по аналогичному иску "Северстали" к ФАС. В мае суд утвердил мировое соглашение между "Северсталью" и регулятором.

В начале июня глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что ведомство также подписало мировое соглашение по "делу металлургов" с "Магнитогорским металлургическим комбинатом" (ММК). "Два соглашения подписано, между "Северсталью" и ММК. НЛМК еще в процессе, обсуждается", - говорил он, уточняя, что процесс обсуждения "займет, наверное, месяц".

В ФАС 8 июля отказались комментировать ситуацию с мировым соглашением с НЛМК.

ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и ММК нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство сочло, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. ММК был назначен штраф 8 млрд рублей, НЛМК - 6,4 млрд рублей, "Северстали" - 8,7 млрд рублей.

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с ФАС должна заплатить штраф в размере около 900 млн рублей. При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году, рассказывали источники "Интерфакса". Компания также частично выполнила выданные ранее службой предписания - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката.

По словам собеседников агентства, условия мирового соглашения с ММК в целом идентичны и предполагают уплату 10% от объявленного первоначально штрафа.