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Все задержанные рейсы вылетели из аэропорта Астрахани

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Все задержанные рейсы вылетели из аэропорта Астрахани после временного ограничения его работы из-за атаки БПЛА на регион, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Все рейсы, задержанные после временной приостановки работы аэропорта, прибыли в аэропорт Астрахани, потом вылетели из города", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось о задержке трех рейсов на вылет: двух рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в Москву ("Шереметьево") и рейса авиакомпании "Победа" в Санкт-Петербург. На прилет в аэропорт Астрахани задерживались 4 рейса: авиакомпании SCAT из Актау (Казахстан), авиакомпании "Победа" из Москвы ("Шереметьево"), "Аэрофлота" из Москвы ("Шереметьево") и "Победы" из Санкт-Петербурга.

В ночь на вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале об отражении атаки БПЛА в северной части региона. Как сообщило Минобороны РФ, над территорией Астраханской области были уничтожены пять БПЛА. В свою очередь, глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед сообщил об отражении атаки более 20 беспилотников с утра вторника.

В связи с атакой были ограничены прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани с 03:55 по московскому времени. Аэропорт возобновил работу в штатном режим в 09:35 по московскому времени.

Международный аэропорт "Астрахань" им. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. Аэропорт в 2023 году снизил пассажиропоток на 7,4% по сравнению с показателем 2022 года, до 774 тыс. 27 человек.

Астрахань
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