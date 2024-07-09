Объекты генерации "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" восстановили работу после отключения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Объекты генерации Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ-235 (находятся в ведении ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго") возобновили работу после отключения, вызванного возгоранием камыша в Астрахани. Об этом сообщили "Интерфаксу" в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

"Объекты генерации сейчас находятся в работе (после приостановки - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Ранее вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев сообщал, что из-за возгорания камыша в Астрахани произошло короткое замыкание на высоковольтной линии 110 кВ, в результате чего отключились объекты генерации Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ-235.

Фронт пожара – 1,5 тыс. кв. метров. Как уточнили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Астраханской области, в 18:34 по местному времени (17:34 по Москве) была объявлена полная ликвидация возгорания.

ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" создано в 2009 году в ходе реорганизации ТГК-8. По данным ЕГРЮЛ, 99,99% принадлежит АО "ВДК-Энерго" (входит в группу "ЛУКОЙЛ"), 0,01% - ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" (99,99% владеет АО "ВДК-Энерго"). В ведении предприятия находятся Астраханская ТЭЦ-2, две парогазовые установки мощностью 121 МВт и 235 МВт, а также 25 котельных.