Президент Финляндии считает, что КНР может урегулировать конфликт на Украине одним звонком

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Китай может разрешить ситуацию на Украине одним телефонным звонком, полагает президент Финляндии Александр Стубб.

"Один телефонный звонок председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис", - заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg.

По его мнению, "Россия сейчас очень сильно зависит от Китая". Если бы Пекин заявил Москве, что пора "начинать мирные переговоры", то Россия сделала бы это, добавил Стубб.

Президент Финляндии также призвал Европу усилить свою поддержку Украине.

По словам Стубба, Украина нуждается как в материальной помощи, так и в политической поддержке, включая укрепление на пути к членству как в ЕС, так и в НАТО.

"Чем больше мы сможем помочь Украине сейчас, тем быстрее мы положим конец войне", - заявил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Китай готов содействовать установлению мира и безопасности на европейском континенте.

"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна. А именно (Китай выступает за) - соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран (...), формирование новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности", - сказал председатель КНР.

Он добавил, что "китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте, готова продолжать свою конструктивную роль".

В конце мая в МИД Китая сообщили, что считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию на Украине, поскольку организация встречи не соответствует ожиданиям Пекина.

По словам представителя МИД Китая Мао Нин, Пекин настаивает на участии в этой конференции, в частности, России. Кроме того, в МИД КНР подчеркнули важность "справедливого обсуждения всех мирных планов".