Шишкарев закрыл сделку по покупке контрольного пакета порта Корсаков на Сахалине

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Логин Дело" (принадлежит основателю группы компаний "Дело" Сергею Шишкареву) в июле завершило сделку по приобретению контрольного пакета АО "Корсаковский морской торговый порт" (КМТП), сообщила пресс-служба полномочного представителя президента в ДФО.

Там добавили, что на совещании правительства Сахалинской области, которое провел 11 июля в Южно-Сахалинске вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, обсуждалась модернизация Корсаковского порта, которой займется "Логин Дело".

Планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительное увеличение объёма грузовой базы.

В июне 2024 года года правительство Сахалинской области и ООО "Логин Дело" на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Корсаковского морпорта. Тогда же пресс-служба областного правительства привела слова Шишкарева о том, что сделка по покупке контрольного пакета акций АО "КМТП" находится в завершающей стадии.

В апреле Шишкарев сказал "Коммерсанту": "Мы договорились с "Росатомом", что приводим его (порт - ИФ) в порядок, риски я беру на себя, и после этого прописываем соглашение, по которому в определенный момент актив может быть передан в ГК "Дело"", - сказал он.

Он отмечал, что у порта есть обязательства по развитию, что вызывало сомнения у партнеров в сделке. "Если все состоится, отдадим актив в управляющую компанию. Если нет - то за риски отвечать и платить буду я", - говорил бизнесмен.

По словам Шишкарева, нынешний грузооборот порта составляет порядка 2 млн тонн в год, к 2030 году этот показатель планируется увеличить минимум до 4 млн тонн, в том числе за счет обслуживания всех нефтегазовых проектов в регионе.

Корсаковский порт является крупнейшим в регионе - принимает до 80% грузов. АО "Корсаковский морской торговый порт" владеет 14 грузоподъемными кранами, 6 причалами. Реконструкция морпорта обойдется примерно в 15 млрд рублей. Цель развития - появление в порту бизнеса в сфере хранения и переработки рыбы. В целом проект ранее был презентован как "многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом".

Размер уставного капитала КМТП, согласно ЕГРЮЛ, составляет 42 163 000 рублей, владельцы компании в ЕГРЮЛ не указаны. В 2023 году АО "КМТП" получило чистую прибыль в размере более 4,1 млн рублей против более 9,8 млн рублей годом ранее. Выручка составила 901,3 млн рублей (в 2022 году - 772 млн рублей), валовая прибыль - 182,5 млн рублей (в 2022 году - 181,3 млн рублей).