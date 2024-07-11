Арестован второй предполагаемый участник захвата заложников в ростовском СИЗО

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону Ленинский суд арестовал до 15 августа Малика Гандалоева, который, предположительно, был среди участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Гандалоев обвиняется по ч. 3 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

По версии следствия, 16 июня, когда в СИЗО захватили заложников, обвиняемый и другие арестанты перепилили прутья решетки, установленной снаружи окна, и самовольно покинули камеру через образовавшееся отверстие.

"Тем самым они совершили побег из-под стражи, отбывая наказание и находясь в предварительном заключении", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону Гандалоев признал вину в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК), незаконном приобретении и хранении взрывчатки (п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК) и незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 223.1 УК).

16 июня заключенные СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Несколько заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали машину и возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в запрещенной в России террористической организации ИГ. С ними начали переговоры, а затем началась операция по освобождению заложников. Несколько подозреваемых были убиты, захваченные охранники не пострадали. Было возбуждено уголовное дело по ст.206 УК (захват заложника).

Позже адвокат Даниила Камнева Михаил Минаков сообщил, что его подзащитный, который, предположительно, был среди участников захвата заложников, жив и находится в больнице. После выписки Камнева перевели в СИЗО-2 в Таганроге. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону также арестовал его до 15 августа 2024 года.

В Южном окружном военном суде уточняли, что у них слушается дело Камнева о подготовкн теракта в Кисловодске.