Выживший участник захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону арестован

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Даниила Камнева, который, предположительно, был среди участников захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону 16 июня, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов региона в четверг.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 августа включительно", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Камнева Михаил Минаков не смог уточнить агентству, находится ли его подзащитный по-прежнему в больнице.

В пресс-службе Южного окружного военного суда "Интерфаксу" сообщили, что очередное заседание по делу о подготовке теракта в Кисловодске, обвиняемым по которому проходит Камнев и ряд других фигурантов, состоялось 4 июля. Мужчина отсутствовал на процессе.

При этом в суде не смогли уточнить, находится ли Камнев в СИЗО или в больнице, поскольку он был удален из зала заседания за неподобающее поведение еще до событий с захватом заложников и к процессу не допускался.

16 июня заключенные СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников. Шестеро заключенных, вооруженных ножами и заточками, потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать. Они утверждали, что состоят в ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации).

Были начаты переговоры, а затем в ходе операции по освобождению заложников все преступники были ликвидированы. При этом сотрудники, находившиеся в заложниках, не пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст.206 УК РФ (захват заложника).

Позже адвокат Камнева сообщил, что его подзащитный, который был среди участников захвата заложников в СИЗО, жив и находится в больнице.

В Южном окружном военном суде также уточняли, что у них слушается дело в отношении Камнева по факту подготовки теракта в Кисловодске.