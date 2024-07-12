Песков называет фейком сообщения о планах Москвы ликвидировать главу Rheinmetall

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о планах российской стороны ликвидировать гендиректора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине, поданы в стиле фейков, серьезно к ним относиться невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения CNN со ссылкой на анонимные источники о том, что США и Германия в этом году предотвратили заказное убийство Армина Паппергера - гендиректора компании Rheinmetall, поставляющей оружие Украине. Как утверждает CNN, планы такого покушения якобы вынашивала Россия.