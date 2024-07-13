Четыре беспилотника сбили за ночь над регионами РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - За ночь над регионами РФ нейтрализовано четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", - сообщили в ведомстве в субботу.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. Пожару присвоен 3 ранг. На месте работают пожарные расчеты.