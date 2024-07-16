В Кремле посчитали, что рано оценивать Вэнса как кандидата в вице-президенты США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Давать оценки кандидатуре на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кремлю он не знаком. Но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

"Одно дело, когда человек является кандидатом, и другое дело, когда он является уже действующим руководителем. Зачастую это две большие разницы", - сказал Песков.

Он отметил, что преждевременно давать оценки.

В понедельник Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты от республиканцев после получения достаточного количества голосов делегатов на Национальном съезде Республиканкой партии, сообщило агентство Associated Press.

Трамп объявил, что, если он победит на президентских выборах, сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс станет его вице-президентом. Вэнсу 39 лет, он почти на 40 лет моложе Трампа.