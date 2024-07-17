ФСИН опровергла сообщения о конфликте в СИЗО с участием фигуранта дела о теракте в Crocus

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - ФСИН РФ заявила, что информация СМИ о конфликте, якобы имевшем место между сотрудником следственного изолятора "Лефортово" и одним из фигурантов дела о теракте в подмосковном Crocus City Hall, не соответствует действительности.

"Распространяемая в СМИ информация о конфликте одного из обвиняемых с администрацией СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово") является недостоверной", - сообщает в среду пресс-бюро службы.

Во ФСИН напомнили, что подозреваемые и обвиняемые в СИЗО "содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства", общение подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами.

"Описанного в публикациях происшествия в следственном изоляторе никогда не было", - подчеркнули в пресс-бюро.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что в "Лефортово" произошел конфликт на почве религии между фигурантом по делу о теракте в Crocus Далерджоном Мирзоевым и сотрудником СИЗО.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.