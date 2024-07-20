Столица и 12 муниципальных образований Бурятии задымлены из-за пожаров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Главк МЧС России по Бурятии сообщил о задымленности в Улан-Удэ и 12 муниципальных образованиях из-за лесных пожаров в Забайкальском крае и Якутии, превышения ПДК вредных веществ нет.

"На территории республики действует 12 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет свыше 1,6 тыс. га", - добавили в ведомстве.

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено восемь пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах. Причиной возгораний стала сухая гроза, проинформировало республиканское агентства лесного хозяйства.

Продолжается тушение 12 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Десять пожаров в шести районах республики ликвидированы.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения.