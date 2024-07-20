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В Якутии на тушение угрожающего селу лесного пожара направлены два самолета

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Два самолета-амфибии Бе-200 вылетели для борьбы с пожарами в Верхневилюйском районе Якутии, где лесной пожар угрожает населенному пункту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в субботу.

"В связи с тем, что лесной пожар перекинулся через реку Быракан и движется в направлении села Быракан, сразу два самолета-амфибии Бе-200 будут работать в Верхневилюйском районе Якутии для снятия угрозы. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперштаба 20 июля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на тушение пожаров в Верхневилюйском районе направляются дополнительные силы, привлекаются местные жители. Для оказания помощи районному штабу в село Быракан выехал генеральный директор Якутлесресурса Виктор Омуков.

Пресс-служба приводит слова главы Верхневилюйского района Валерия Николаева о том, что на данный момент в районе отмечается высокая ветровая нагрузка, установилась жаркая погода.

Проводится оборудование и расширение минерализованной полосы с западной стороны села Быракан, перебрасываются силы для проведения отжига. В селе организован пожарный пост.

На территории республики 20 июля на 16:00 местного времени (10:00 по Москве), по сообщению пресс-службы, действуют 80 лесных пожаров, в тушении которых задействованы более 1,6 тыс. человек.

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Ранее сообщалось, что общая площадь природных пожаров в Якутии превысила 682 тыс. га. По данным космического мониторинга, в субботу днем задымленность от пожаров наблюдалась в 44 населенных пунктах региона на территории Абыйского, Амгинского, Верхневилюйского, Горного, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Янского районов.

Пожароопасный сезон начался в Якутии 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

Якутия МЧС РФ Быракан Бе-200
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