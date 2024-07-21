Часть города Шебекино осталась без электричества из-за украинского обстрела

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Шебекино попал под украинский артиллерийский обстрел, в результате которого повреждена линия электропередачи и в части города отсутствует электричество, никто не пострадал.

"Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. (...) Есть повреждения и на линии электропередачи. Южная часть города остается временно без света", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Помимо того, по его информации, из-за прилета снарядов загорелись нежилые строения, повреждена спецтехника ресурсной службы, в частном доме выбиты окна и посечен забор.