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Пропускные способности БАМа не дают "Колмару" завершить расширение терминала в порту Ванино

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, входит в группу "Колмар") пока не может завершить реализацию инвестпроекта по расширению угольного терминала в порту Ванино из-за ограниченной пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин премьер-министру Михаилу Мишустину.

"(...) Второй проект - строительство в морском порту Ванино комплекса для перевалки угля. Он уже работает на перевалку 12 млн тонн в год. Инвестор (ВТУ - ИФ) готов расшириться до 24 млн тонн в год, пока пропускные способности БАМа - вы знаете, Восточный полигон сегодня строится - не позволяют завершить этот этап проекта", - сказал Демешин.

В сентябре 2023 года со ссылкой на исполнительного директора ВТУ Евгения Григорьева сообщалось, что предполагаемые сроки реализации проекта сдвинулись "вправо" - на 2024-2025 годы. Ранее предполагалось, что второй этап строительства ВТУ будет реализован в 2023 году. Инвестиции в проект оценивались в 30 млрд рублей.

По словам топ-менеджера, за счет оптимизации технологических процессов работы показатель грузооборота терминала ВТУ можно довести на первом этапе до 14 млн тонн в год. В перспективе, при полном развитии терминала, грузооборот может вырасти до 30 млн тонн.

"ВаниноТрансУголь" занимается перевалкой угля, поставляемого с горно-обогатительных комплексов "Денисовский" и "Инаглинский" группы "Колмар" в Якутии. Продукция предназначена для поставок в страны АТР. Первая очередь терминала мощностью 12 млн тонн была введена в сентябре 2020 года. Погрузочный комплекс построен с нуля в 8 км от поселка Ванино в бухте Мучке. Общая стоимость проекта - 42,7 млрд рублей.

Группа компаний "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

БАМ Ванино Восточный полигон Дмитрий Демешин Колмар ВаниноТрансУголь Хабаровский край
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