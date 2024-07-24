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В Кремле в ношении никаба видят противоречие интересам безопасности

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с вопросом о запрете ношения никаба заявил, что закрытие женщинами лица затрудняет для правоохранительных органов выполнение задач по обеспечению безопасности.

Выступая на площадке Фестиваля открытых медиа, Песков отметил актуальность проблем обеспечения безопасности в настоящее время. Его спросили о запрете никаба в России.

"Конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами. (...) Я считаю, что когда такая ситуация, и когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением", - сказал Песков.

Дмитрий Песков
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