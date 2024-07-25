Завершилось взрывное извержение вулкана Безымянный на Камчатке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Взрывное извержение вулкана Безымянный на востоке Камчатки завершилось, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в четверг.

"Взрывное извержение вулкана прекратилось, но активность вулкана продолжается", - говорится в сообщении.

Пепловый столб шириной 80 км продолжает двигаться к юго-западу и юго-востоку от вулкана. По спутниковым данным, фронтальные части пеплового шлейфа протянулись на расстояние 130 км к юго-западу и 926 км к юго-востоку.

Между тем, код опасности для авиации, установленный для Безымянного, снизили с красного до оранжевого. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в ближайшие дни ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря.Утром 25 июля Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Со склонов вулкана сошел мощный пирокластический поток (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород).