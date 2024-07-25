На Камчатке в Кроноцком заповеднике случился пеплопад от вулкана Безымянный

Вулканы Ключевской, Камень и Безымянный. Архивное фото. Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пеплопад от извергающегося вулкана Безымянный прошел на заповедных территориях Камчатки, сообщает ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"Пепловый шлейф от извергающегося вулкана Безымянный утром 25 июля распростерся над бухтой Ольга и ее побережьем. Также пепел выпал в Кроноцко-Богачевской тундре. Пеплопад длился несколько часов", - говорится в сообщении.

Первыми за природным явлением наблюдали сотрудники Кроноцкого заповедника, которые находятся на кордоне "Кроноки".

"Около 9 часов утра очень удачно лег свет над бухтой, и я пошел на берег сделать несколько фотографий с квадрокоптера. И тут после серии снимков смартфон, с помощью которого я наблюдал за движением беспилотника, покрылся какой-то пылью, потом начало на зубах скрипеть. Повернул голову влево, увидел, как в нашу сторону надвигается... сначала подумал, что туча, потом понял, что пепловый шлейф от Безымянного, который недавно снова начал извергаться. Он был светло-коричневого цвета. Кадры, конечно, получились шикарные, теперь очищаю аппаратуру от пепла", - рассказал сотрудник охраны заповедника Алексей Маслов.

Пеплопад описала и научный сотрудник заповедника, морской биолог Евгения Волкова, которая ведет многолетние наблюдения за серыми китами в Кроноцком заливе.

"С утра моросило, а часам к 10 небо потемнело, как перед грозой. Но нет, с неба не полил дождь, как мы уже ожидали, а посыпался пепел! Давно работаю на Камчатке, вулканы здесь извергаются регулярно, но пеплопад я вижу впервые. Очень необычно!" - цитирует пресс-служба Волкову.

Сейчас тонким слоем вулканического пепла покрыт весь берег бухты Ольга.

"На поведении животных произошедшее никак не отразилось. Сотрудники Кроноцкого заповедника взяли пробы воды и грунта, чтобы отправить их в научный отдел для дальнейшего проведения анализов пепла вулканологами", - отмечается в сообщении.

Вулкан Безымянный расположен в 150-160 километрах от места описанных событий, на территории Ключевского природного парка. Ученые недавно спрогнозировали его извержение с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря.

Утром 25 июля Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Со склонов вулкана сошел мощный пирокластический поток (смесь раскаленных вулканических газов, пепла и обломков пород). В селах Лазо и Атласово Мильковского округа прошли небольшие пеплопады, сообщило ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По мнению ученых Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, взрывное извержение вулкана Безымянный прекратилось, но он все еще очень активен.

Для Безымянного установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.