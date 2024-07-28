Путин открыл памятник адмиралу Ушакову в Санкт-Петербурге

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в День ВМФ открыл памятник адмиралу Федору Ушакову в Санкт-Петербурге, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Сегодня мы открываем памятник одному из наших выдающихся флотоводцев, праведному войну, причисленному к лику святых, адмиралу Федору Федоровичу Ушакову. Его судьба тесно связана с городом на Неве, он начинал служить на кораблях Балтийского флота, впитал его славные традиции, заложенные еще Петром I. И приумножил их в баталиях на Черном и Средиземном морях. Эти доблестные подвиги и свершения, ратное искусство и новаторство Ушакова во многом определили все дальнейшее развитие отечественного флота", - сказал Путин в ходе торжественной церемонии.

Монумент расположен на площади Труда, перед Центральным военно-морским музеем. Высота фигуры адмирала - 3,6 метра, общая высота монумента около 8 метров.

Федор Ушаков (1745-1817) - русский флотоводец, командовал Черноморским флотом, руководил русской эскадрой во время Средиземноморского похода в конце XVIII века. За время командования флотом не потерял ни одного корабля, ни один моряк под его началом не попал в плен.

Как сообщалось со ссылкой на комитет по культуре Петербурга, идея увековечить адмирала Ушакова в Санкт-Петербурге появилась еще в 1914 году. В январе того года Николай II назначил председателем комитета по созданию памятника своего двоюродного брата Великого князя Кирилла Владимировича, заместителем председателя - главного командующего Черноморским флотом вице-адмирала Сарнавского. На флоте открылась подписка на добровольные пожертвования для сооружения памятника Ушакову.

Революционные события 1917 года помешали работе комитета и памятник Ушакову так и не был открыт. К вопросу об установке памятника вернулись уже в XXI веке. В 2015 году по инициативе ветеранов флота было предложено место - площадь Труда, рядом с Центральным музеем ВМФ. Еще одна причина такого выбора места - симметрия памятников вдоль Невы: Суворов - Петр Первый - Ушаков.

В 2019 году был проведен конкурс на эскизный проект памятника Ушакову, в нем победил творческий коллектив - скульптор Владислав Маначинский, архитекторы Лада и Анатолий Черновы.

В 2021 году на площади Труда был установлен закладной камень будущего памятника.