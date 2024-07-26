Рынок акций РФ отреагировал снижением на рост ставки ЦБ до 18%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал снижением на решение Банка России повысить ключевую ставку на 2 п.п. и жесткий сигнал регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП); индекс МосБиржи просел в район 3010 пунктов, хотя утром индикатор поднимался до 3060 пунктов.

К 13:37 индекс МосБиржи составил 3013,71 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1111,56 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,7% во главе с бумагами "Аэрофлота".

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составляет 85,41 руб. (-1,14 рубля).

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых.

ЦБ РФ также повысил прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году до 16,9-17,4% с 15,0-16,0%, повысил прогноз по инфляции на текущий год до 6,5-7,0% с 4,3-4,8% и сохранил жесткий сигнал по ДКП в своем заявлении: регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По оценке ЦБ РФ, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение ДКП, а для возвращения ее к цели - существенно более жесткие ДКУ, чем предполагалось ранее. Банк России повысил прогноз по средней ставке в 2025 году до 14-16% с 10-12%, в 2026 году - до 10-11% с 6-7% годовых.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-2,1% и -1,3% "префы"), "МТС" (-2%), АФК "Система" (-1,7%), "Газпрома" (-1,5%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Татнефти" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Северстали" (-1%), расписки OZON (-0,8%), бумаги ОК "Русал" (-0,7%), "ТКС Холдинг" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Московской биржи" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "РусГидро" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, после решения ЦБ РФ по ставке волатильность на рынке акций ожидаемо возросла. Рост ставки до 18% годовых и сигнал на ее возможный рост в дальнейшем оказали в моменте негативное слияние на настроения игроков рынка акций.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в пятницу на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения. Западные рынки пытаются нащупать дно после нескольких дней активного снижения во главе с крупными американскими технологическими компаниями. В преддверии отчетов крупнейших компаний инвесторы задаются вопросом о справедливости оценок технологических гигантов после бурного роста последних кварталов. При этом динамика лидеров американского рынка неизбежным образом отражается и на большинстве прочих мировых индексов.

Российский рынок консолидировался перед решением ЦБ РФ по ставке, причем в рыночные цены уже в большей степени был заложен сценарий ее повышения на 2 п.п., до 18%. Ключевым фактором для инвесторов выступает риторика ЦБ и прогноз по будущей траектории ставки - ЦБ РФ допускает вероятность ее дальнейшего роста. Последние статданные, показывающие замедление недельной инфляции и относительно слабую динамику по промышленному производству, не смогли сподвигнуть ЦБ на более мягкий сигнал. Тем не менее, локальную поддержку рынку оказывают дивиденды, которые постепенно приходят инвесторам после июльских отсечек.

С технической точки зрения индекс МосБиржи на этой неделе консолидировался вблизи сильного сопротивления у отметки 3040 пунктов. Следующим значимым сопротивлением выступает уровень 3120 пунктов. А в случае наметившейся коррекции первой целью для снижения выступит круглый уровень 3000 пунктов, считает Кауфман.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, сигнал ЦБ РФ на высокую вероятность дальнейшего повышения ставки ЦБ и пролонгацию периода высоких ключевым ставок стал негативным сценарием для рынка акций РФ. В таком случае наибольшее давление из-за ухудшения ситуации на внешних рынках можно будет увидеть в бумагах экспортеров, а также в акциях АФК "Система", "Магнита", "ВК", "Группы ЛСР" и "МТС", полагает Головинов.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, "пока все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ниже 16% годовых мы не увидим. При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты", - считает эксперт.

"Большое влияние на рынки окажет именно риторика ЦБ - его прогноз по инфляции на текущий год и увеличение среднегодовой ставки на следующий год. "Ястребиный" сигнал от ЦБ может привести к формированию еще одной волны снижения, которая вполне может увести индекс МосБиржи в район 2500-2600 пунктов. Если посмотреть на дневной график индикатора, то видно, что с конца мая все попытки выкупить просадку неизбежно заканчивались мощными распродажами. Так может произойти и в этот раз", - полагает Антонов.

По оценке эксперта "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, котировки нефти Brent, возможно, уже отработали цели нисходящей коррекции. Накануне цена достигла значимого уровня Фибоначчи, после чего отскочила вверх. Сформирована разворотная свеча фигуры "молот", для ее точного подтверждения следует дождаться закрытия пятницы. Фундаментальные факторы в целом выступают в пользу роста актива, полагает эксперт.

Тем временем, экономика США растет быстрее ожиданий (во II квартале рост ВВП ускорился до 2,8%), что позитивно для рынка нефти. В Канаде продолжают бушевать лесные пожары, которые на этот раз добрались до г.Джаспер в провинции Альберта. Пожарные ведут борьбу в том числе за спасение нефтяного трубопровода Trans Mountain. Многочисленные лесные пожары вышли из-под контроля - зафиксировано 433 пожара в Британской Колумбии, 176 - в Альберте, более десятка из которых приходятся на район Форта Мак-Мюррей, центра нефтедобычи. По прогнозам, в данном районе на этой неделе должны пройти дожди, что может развеять опасения по поводу срыва поставок нефти из страны, отмечает аналитик.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1%).

В пятницу трейдеры ждут публикации в 15:30 МСК отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Цены на нефть

На нефтяном рынке днем в пятницу цены возобновили снижение после локальной стабилизации благодаря сильным статданным из США и стимулам в Китае.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:55 по Москве составила $81,94 за баррель (-0,5% и +0,8% накануне), сентябрьская цена WTI - $77,87 за баррель (-0,5% и +0,9% в четверг).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг провел незапланированное заседание, по итогам которого снизил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,3% годовых с 2,5%.

В начале недели цены на нефть падали до минимумов за полтора месяца, однако многие аналитики отмечали, что снижение будет временным, и в третьем квартале котировки будут получать поддержку за счет дефицита предложения топлива на мировом рынке.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки Fix Price (-6%), акции ПАО "Яковлев" (-3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (-3,5%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,2%), Совкомбанка (-3,1%), "Сегежи Групп" (-3%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (-0,1%) в январе-июне 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,9 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 8% - до 29 млрд рублей.

ПАО "Россети Волга" (-1,6%) в первом полугодии 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,428 млрд рублей, это в 1,8 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Выросли расписки Qiwi (+7,9%), акции "ТГК-14" (+4,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,9% и +14,6% "префы"), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:37 МСК составил 39,89 млрд рублей (из них 8,99 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,85 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,07 млрд рублей на акции "Газпрома").