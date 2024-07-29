Российский и китайский военные корабли провели учение в Финском заливе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский корвет "Сообразительный" и китайский эсминец "Цзяу Цзоу" провели в Финском заливе совместное учение с отработкой стрельб из артиллерийских установок, сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"В морском полигоне Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота в акватории Финского залива состоялось совместное российско-китайское учение типа "Пассекс"", - сказано в пресс-релизе.

Экипажи с помощью радиотехнического оборудования обнаружили установленные условным противником "минные заграждения" и уничтожили их огнем из артиллерийских установок. Российские и китайские моряки отработали мероприятия по организации поисково-спасательных действий и оказанию помощи условному надводному кораблю, получившему повреждения в ходе боя, сообщил Балтфлот.

"Экипажи, следуя параллельными курсами, тренировали синхронизацию скорости хода и выдержку интервала с учетом водоизмещения кораблей и скорости ветра. В рамках учения корабли двух держав выполнили задачи по передаче жидких и сухих грузов на ходу", - информирует пресс-служба.

Эсминец ВМС КНР "Цзяо Цзуо" участвовал в главном военно-морском параде, который состоялся в Петербурге 28 июля.

25 июля Минобороны России сообщало, что российские и китайские стратегические бомбардировщики провели 5-часовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана.

В июле корабли России и Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 13 июля Минобороны России, в частности, сообщило, что в ходе совместного патрулирования в Филиппинском море корабли России и Китая провели учение с практическими артиллерийскими и условными ракетными стрельбами.

15-17 июля корабли Россия и Китая провели совместное учение "Морское взаимодействие-2024". В маневрах участвовали прибывшие в порт Чжаньцзян российские корветы "Громкий" и "Резкий", китайские корабли - эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".