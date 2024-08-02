Авиация РФ в рамках ядерных учений отработала патрулирование со специальными боеприпасами

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что авиация в рамках третьего этапа нестратегических ядерных учений отработала патрулирование со специальными боеприпасами, ракетчики - снаряжение ракет-носителей и выход в позиционный район.

"В ходе продолжающегося третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами и занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения авиации Воздушно-космических сил в ходе этапа отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах", - сообщили в ведомстве.

"Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач", - отметили военные.

В среду, 31 июля, Минобороны РФ объявило о начале третьего этапа учения нестратегических ядерных сил.

1 августа сообщалось, что российские военные в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали получение специальных учебных боеприпасов.