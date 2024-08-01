Арестован второй фигурант дела гендиректора "Военторга"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд вслед за гендиректором "Военторга" Владимиром Павловым арестовал по делу о мошенничестве бизнесмена Тимура Исакова. Он, как и Павлов, не признал вину.

Ранее в этот день судья Елена Каракешишева по ходатайству следствия МВД поместила Павлова под стражу до 30 сентября.

Павлов и его защита просили более мягкую меру пресечения. Павлов говорил, что не признает вину и что готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Из оглашенных в суде материалов дела стало известно, что потерпевшим признана Российская Федерация.

О задержании Павлова и Исакова стало известно в ночь на 31 июля. В МВД сообщили, что их уголовное дело связано с хищениями при реализации госконтрактов для нужд министерства обороны. По версии следствия, фигуранты с соучастниками в различных регионах - Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и др. - обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров по завышенной цене на сумму более 400 млн рублей.

Несессеры в период с 2019 по 2022 год были приобретены фигурантами у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был Исаков.