Что произошло за день: четверг, 1 августа

Обмен заключенными, взрыв газа в Нижнем Тагиле, условия ипотеки для IT-специалистов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В аэропорту Анкары состоялся масштабный обмен освобожденными из тюрем РФ и стран Запада. В ФСБ сообщили, что "на родину возвращены 8 граждан РФ, находившихся в заключении в ряде стран НАТО". В том числе Вадим Красиков, который был приговорен в Германии к пожизненному сроку. Россия выдала 16 человек: в том числе, граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, граждан Германии, в том числе, Рико Кригера, приговоренного в Белоруссии к расстрелу, иноагентов Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу и др.

- Два подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Из-под завалов извлекли тела двух погибших женщин, сообщили в МЧС. Пострадали 12 человек, продолжается разбор завалов. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

- По делу о госизмене заочно арестованы экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев и экс-адвокат Новиков (оба признаны иноагентами). Также заочно арестован Александр Дубинин. Все трое объявлены в международный розыск.

- Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до погашения кредита. В Минцифры напомнили, что, по прежним условиям, необходимо было проработать пять лет с момента оформления кредита.

- Гендиректор "Военторга" Владимир Павлов арестован по делу о мошенничестве. Вину он не признал. Также по делу арестован бизнесмен Тимур Исаков.

- Молдавия объявила о высылке одного из дипломатов посольства РФ в Кишиневе. В Москве уже пообещали ответные меры.

- Итальянская спортсменка отказалась продолжать боксерский поединок против трансгендера на Олимпиаде. Бой завершился на 46-й секунде после первого же пропущенного Анджелой Карини удара.