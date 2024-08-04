Луганск остался без света после ракетного удара ВСУ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение отключено в Луганске после ракетного удара со стороны Украины в воскресенье, около 30 частных домов получили повреждения, сообщила врио главы горокруга Яна Пащенко.

"Повреждено порядка 30 домов. Это индивидуальные жилые дома. Характер повреждений - окна, кровли, забор, машины. Повреждены линии передачи, сейчас энергоснабжение пока что отключено", - сообщила Пащенко в эфире телеканала "Луганск-24".

Аварийные службы помогают жителям устранить последствия обстрела, добавила она.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску с применением 12 ракет западного производства, часть из которых сбили силы ПВО.