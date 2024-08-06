Трое сотрудников газовой компании задержаны по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Мастер и два слесаря компании ГАЗЭКС, обслуживающей дом, пострадавший от взрыва газа в Нижнем Тагиле, задержаны по уголовному делу в связи с инцидентом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"5 августа были задержаны мастер и два слесаря компании по уголовному делу, возбужденному по ч.3 статьи 238 УК РФ. "ГАЗЭКС" оказывает всяческую поддержку следствию для проведения объективного расследования и установления истинных причин трагедии в Нижнем Тагиле", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа, обрушились два подъезда. По данным властей, полностью разрушены или повреждены 25 квартир.

Из-под завалов были извлечены тела 10 погибших, спасено 15 человек, в том числе семь детей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).