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Восемь пострадавших в Нижнем Тагиле остаются в больницах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - После обрушения части дома в Нижнем Тагиле Свердловской области восемь пострадавших продолжают лечение в стационарах, состояние трех из них, в том числе одного ребенка, врачи оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

"На стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей. Состояние двух взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров, отметили в пресс-службе.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа, обрушились два подъезда. По данным властей, полностью разрушены или повреждены 25 квартир.

Из-под завалов были извлечены тела 10 погибших, спасены 15 человек, в том числе семь детей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках расследования задержаны трое человек.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле

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Свердловская область Нижний Тагил Минздрав РФ
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