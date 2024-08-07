В Нижнем Тагиле газовщикам предъявили обвинение по делу об обрушении пятиэтажки

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле трем сотрудникам газовой службе предъявлено обвинение по делу об обрушении двух подъездов пятиэтажного жилого дома, сообщили в управлении СК по Свердловской области. Это мастер и два слесаря.

Им вменили статью 238 УК (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие попросило суд их арестовать.

По версии следствия, из-за ненадлежащего технического обслуживания оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части строения.

Обрушение произошло 1 августа и затронуло 25 квартир. Погибли десять человек. Полтора десятка человек пострадали.