После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека остаются в пункте временного размещения

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Общая сумма компенсаций из регионального и местного бюджета пострадавшим в результате обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле превысила 13 млн рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области в воскресенье.

По данным властей, составляются "социальные паспорта" для оказания адресной помощи жителям.

"Работы завершены уже на 65%, в частности, 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семьей попросили обеспечить их средствами гигиены", - говорится в сообщении.

В настоящее время часть жителей пострадавшего дома, 53 человека, в том числе 12 детей, находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы "Спортивная-1", они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. "Остальные жители дома приняли решение остановиться у родственников и друзей", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь глава города Владислав Пинаев отмечает, что организован доступ жителей в уцелевшие квартиры дома 81 на улице Сибирской. "За вещами люди заходят в сопровождении пожарных и спасателей. Бесплатно владельцы нескольких грузовых Газелей предлагают перевезти тяжелые вещи", - написал он в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что по решению губернатора области Евгения Куйвашева в бюджет Нижнего Тагила направлено 230 млн рублей для расселения жителей поврежденного дома.

Также жителям дома, которые полностью утратили имущество в результате ЧП, выплатят по 500 тыс. рублей. Кроме того, запущена процедура единовременных выплат по 10 тыс. рублей от муниципалитета и 15 тыс. рублей от региона.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошел 1 августа, обрушились два подъезда. По данным властей, полностью разрушены или повреждены 25 квартир.

Из-под завалов были извлечены тела 10 погибших, спасено 15 человек, в том числе семь детей.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).