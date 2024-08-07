Двух фигурантов дела об обрушении дома в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Нижнего Тагила поместил под домашний арест до 1 октября сотрудника газовой компании, который проходит обвиняемым по уголовному делу о взрыве газа и обрушении части жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это мастер службы внутридомового газового оборудования АО "ГАЗЭКС", бывший в составе бригады, которая 24 июня проверяла газовое оборудование в многоквартирном доме на Сибирской улице. 1 августа в доме произошел взрыв газа и обрушились два подъезда.

Затем под домашний арест был помещен слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования той же компании.

Ранее сообщалось, что были задержаны три газовщика. Дело в их отношении расследуется по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности гибель людей (238 УК).

По версии следствия, в результате ненадлежащего технического обслуживания соответствующего оборудования в жилом доме произошло скопление газовоздушной смеси с последующим воспламенением и обрушением части строения.

ри обрушении погибли 10 человек, пострадали 15.