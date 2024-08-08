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Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ № 677 "О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" устанавливает, что замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей евробондов с учетом ряда требований, предусмотренных документом.

Так, замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). В случае если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав.

Замещающие бумаги будут зачисляться на открытые в российском депозитарии счета депо держателей еврооблигаций РФ. Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов России.

Владимир Путин Минфин
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