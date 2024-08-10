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В Курске развернули палаточный городок для жителей с приграничных территорий

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Палаточный городок развернут в Курске для приезжающих с приграничных территорий региона жителей, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели Тульского спасательного центра МЧС России развернули палаточный городок в городе Курске для граждан, прибывающих с приграничных территорий региона. Он рассчитан на размещение ста человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в пункте временного размещения организовано питание и медицинское обеспечение, выдается гуманитарная помощь. С прибывающими гражданами работают психологи МЧС РФ и представители социальных служб.

МЧС РФ Курск Курская область
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