В Курске развернули палаточный городок для жителей с приграничных территорий

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Палаточный городок развернут в Курске для приезжающих с приграничных территорий региона жителей, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

"Спасатели Тульского спасательного центра МЧС России развернули палаточный городок в городе Курске для граждан, прибывающих с приграничных территорий региона. Он рассчитан на размещение ста человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в пункте временного размещения организовано питание и медицинское обеспечение, выдается гуманитарная помощь. С прибывающими гражданами работают психологи МЧС РФ и представители социальных служб.