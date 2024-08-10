Мэр Курска сообщил о свыше 16 тыс. заявлений от покинувших приграничные районы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Более 16 тыс. заявлений от вынужденных переселенцев принято окружными администрациями в Курской области, сообщил в субботу мэр Курска Игорь Куцак.

"Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тысяч заявлений", - написал он в своем телеграм-канале.

Куцак заявил, что одной из главных задач для властей в регионе является размещение прибывающих из приграничья граждан. С каждым днем их количество растет.

Как добавил мэр города, "обстановка в Курске стабильная, все службы работают в усиленном режиме, все задачи решаются во взаимодействии с региональным правительством".

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Курске развернут палаточный городок для приезжающих с приграничных территорий региона жителей.

В Курской области действует режим контртеррористической операции (КТО).