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Добровольная эвакуация проходит в Хомутовском районе Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Глава Хомутовского района Курской области Юрий Хрулев сообщил о проведении организованной эвакуации жителей муниципалитета.

"Несмотря на то, что обстановка в нашем районе спокойная и боевых действий не ведется, в целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Хрулев добавил, что всех нуждающихся поселят в пунктах временного размещения.

Хомутовский район граничит с Рыльским, Льговским, Конышевским, Дмитриевским районами Курской области, с Брянской областью, а также с Сумской областью Украины.

Курская область Хомутовском район Юрий Хрулев
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