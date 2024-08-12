Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидобстановке в ПВР в Курской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная, организовано ежедневное медицинское наблюдение за проживающими, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области в круглосуточном режиме продолжают работу в составе регионального оперативного штаба по приему и размещению лиц, временно покинувших приграничные территории", - заявили журналистам в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора держат на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию в ПВР, специалистами организовано обследование всех пунктов, функционирующих на территории региона.

"Заселение вновь прибывших производится через "входной фильтр" в целях своевременного выявления, изоляции и оказания медицинской помощи лицам с признаками заболеваний, в т.ч. инфекционного характера", - говорится в сообщении.