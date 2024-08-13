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Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора Югры

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Думу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры кандидатов для избрания на должность главы региона, сообщается на сайте окружного парламента.

"В списке - временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ЮграНефтеРазведка", депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Михаил Сердюк", - говорится в сообщении.

По словам председателя Думы Югры Бориса Хохрякова, которые приведены в сообщении, 8 сентября, в единый день голосования, пройдет очередное заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на котором депутаты изберут главу региона большинством голосов от установленного числа депутатов.

30 мая президент подписал указ о назначении главы Тюмени Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Этим же документом глава государства принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой, сложившей с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

Владимир Путин Югра Руслан Кухарук Михаил Сердюк Алексей Савинцев
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