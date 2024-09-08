Губернатором ХМАО-Югры избран Руслан Кухарук

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заседании в воскресенье избрали губернатором региона Руслана Кухарука, который с 30 мая временно исполняет обязанности главы округа.

Как сообщил руководитель счетной группы Александр Сальников, число голосов за Кухарука - 33, число голосов за Алексея Савинцева - 3, за Михаила Сердюка - 0.

Перед голосованием кандидаты в губернаторы выступили перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы.

Трансляция заседания велась на сайте Думы.

Ранее президент Владимир Путин внес в Думу округа трех кандидатов для избрания на должность главы региона. Среди них: врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кухарук, депутат Думы региона Алексей Савинцев и генеральный директор ООО "ЮграНефтеРазведка", депутат облдумы Михаил Сердюк.

30 мая президент подписал указ о назначении главы Тюмени Кухарука врио губернатора ХМАО-Югры. Этим же документом глава государства принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой, сложившей с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.