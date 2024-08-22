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Силуанов предложил определить функционал терробороны перед выделением финансирования

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вопрос федерального финансирования территориальной обороны в Курской и Белгородской областях будет решен после того, как определят функционал ее сотрудников и потребности в их оснащении и оплате труда, заявил на совещании у президента министр финансов Антон Силуанов.

"Представляется, что необходимо определить функционал сотрудников территориальной обороны вместе с силовыми ведомствами, исходя из этого определить потребности в оснащении и системе оплаты труда", - сказал он.

"Решим этот вопрос после того, как определимся с функционалом с нашим силовым блоком", - добавил министр.

Ранее на этом совещании главы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз попросили выделить федеральные средства на нужды уже созданных в регионах отрядов самообороны.

"Что касается финансового обеспечения деятельности подразделений территориальной обороны, сегодня с утра разговаривал с руководителями федеральных силовых ведомств. Такое поручение у них есть, - сказал на это президент Владимир Путин. - Прошу сделать это совместными усилиями немедленно".

Антон Силуанов Владимир Путин Вячеслав Гладков Минфин Белгородская область Александр Богомаз Брянская область
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