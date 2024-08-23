СКР возбудил дело о захвате заключенными заложников в волгоградской колонии

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям по факту захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области.

"Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения", - заявили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация работы колонии).

ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области находится на окраине города Суровикино. Режим содержания - строгий. Лимит наполнения учреждения составляет 1229 человек.