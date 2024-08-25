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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 15:28

Что произошло за день: воскресенье, 25 августа

Реакция в России на задержание Дурова, задержание напавшего на фестиваль в Германии и превентивные удары Израиля

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Медведев заявил, что Павел Дуров просчитался, уехав из России. Зампредседателя Совбеза РФ констатировал, что "для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный".

- В Думе заявили, что в РФ есть претензии к Telegram, но блокировать его не планировали. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что "Telegram стал площадкой, которая старалась соблюдать нейтралитет". В свою очередь председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий намерен переговорить по поводу задержания Дурова с Марин Ле Пен.

- Подозреваемый в нападении на посетителей фестиваля в Германии сдался полиции. По предварительной информации, убийцей трех человек оказался беженец из Сирии.

- Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении тысяч снарядов "Хезболлы" при превентивных ударах. При этом "Хезболла" опровергла заявления об успешности этих ударов.

- Потребление газа в России обновило абсолютный летний максимум. Рекорд зафиксирован 23 августа и составил 701,8 млн куб. м газа.

- Умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга. Ему был 91 год.

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