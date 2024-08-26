Правительство утвердило возможность замещения суверенных евробондов РФ в 2024 году

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство утвердило возможность замещения суверенных евробондов РФ локальными долговыми бумагами в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с этим распоряжением, Минфин в 2024 году сможет осуществлять эмиссию и перевод государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в целях замещения российских суверенных евробондов по согласованию с их владельцами с возможным превышением установленных ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" показателей программы государственных внешних заимствований России и верхнего предела государственного внешнего долга. При этом размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих российских государственных ценных бумаг должна соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

Также распоряжение устанавливает, что эмиссия и перевод Минфином замещающих бондов допускаются в том числе на условиях, предусматривающих передачу (уступку) прав по замещаемым еврооблигациям, если их перевод эмитенту невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций.

Минфин начал активную подготовку к замещению суверенных евробондов еще в прошлом году.

В июле 2023 года Госдума одобрила предложенные Минфином поправки в Бюджетный кодекс, которые наделяют правительство полномочиями по замещению обращающихся выпусков суверенных евробондов России новыми локальными выпусками с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Начать эту процедуру Минфин планировал в IV квартале 2023 года, однако впоследствии отложил планы на 2024 год из-за того, что организаторы и инфраструктура оказались перегружены замещениями евробондов корпоративных заемщиков.

8 августа президент Владимир Путин подписал указ, определяющий условия замещения суверенных еврооблигаций России. Документ устанавливает, что замещение производится путем получения Минфином евробондов от держателей долговых бумаг с последующим переводом на свой счет в центральном депозитарии и передачей взамен замещающих еврооблигаций (учет прав на эти бумаги осуществляется центральным депозитарием). Как и распоряжение правительства, указ предполагает, что в случае, если передача евробондов невозможна из-за ограничительных действий иностранных государств, международных организаций и иностранных депозитариев, замещение еврооблигаций Российской Федерации осуществляется через уступку прав.

Указ предписывает Минфину по согласованию с Банком России определить перечень подтверждающих документов и сроки их предоставления держателями еврооблигаций для включения в реестр и установить условия совершения с держателями российских еврооблигаций операций по замещению.