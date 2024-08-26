Семьи погибших в результате ЧП в волгоградской колонии получат по 1 млн руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Волгоградской области выплатят семьям сотрудников ФСИН, погибших в ходе захвата заложников в колонии, по 1 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Бочарова.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим в лечебных учреждениях региона продолжают оказывать всю необходимая помощь.

23 августа в волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четырех осужденных. Четверо сотрудников ФСИН погибли, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

В Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям УК РФ о захвате заложников и дестабилизации работы исправительного учреждения.

Местные власти отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на ближайшие дни в Суровикино, где находится ИК-19.