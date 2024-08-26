Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:05

Семьи погибших в результате ЧП в волгоградской колонии получат по 1 млн руб.

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Власти Волгоградской области выплатят семьям сотрудников ФСИН, погибших в ходе захвата заложников в колонии, по 1 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"В целях оказания поддержки семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области прошу профильные органы исполнительной власти провести необходимую работу по выделению семьям погибших сотрудников ФСИН материальной помощи в размере по 1 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Бочарова.

В РоссииУФСИН опроверг сообщения о поощрении заключенных ИК-19, где осужденные захватили заложниковЧитать подробнее

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим в лечебных учреждениях региона продолжают оказывать всю необходимая помощь.

23 августа в волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четырех осужденных. Четверо сотрудников ФСИН погибли, также есть пострадавшие, они госпитализированы. Пострадали четверо осужденных.

В Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям УК РФ о захвате заложников и дестабилизации работы исправительного учреждения.

Местные власти отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на ближайшие дни в Суровикино, где находится ИК-19.

ФСИН Волгоградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Басманный суд заочно назначил срок бывшему послу Украины в Казахстане Врублевскому

Сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

Минтранс подготовил правила расчета собираемых с авиакомпаний средств на ремонт аэродромов

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

В Челябинской области заводы ограничат работу из-за безветренной погоды

Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Рособрнадзор подтвердил получение десятков жалоб на отказ в зачислении в 10-е классы

Семь человек госпитализированы в результате пожара на Омском НПЗ

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ решил во вторник посетить Курскую АЭС

На Омском НПЗ заявили, что пожар не повлияет на производственную программу

Военные сообщили об отражении атак штурмовых групп ВСУ в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });