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Волгоградское УФСИН опровергло сообщения о беспорядках в ИК-19 в день захвата заложников

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - УФСИН по Волгоградской области назвало недостоверной распространяемую в интернете информацию о беспорядках в колонии №19 в Суровикине утром 23 августа, в день захвата заложников, сообщила пресс-служба управления.

23 августа колонии четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверо сотрудников колонии скончались, еще четверо пострадали и были госпитализированы. Пострадали и четверо осужденных.

Власти региона выплатят семьям погибшим по 1 млн рублей.

В Росгвардии заявили, что четверо подозреваемых участников захвата заложников были убиты.

Местные власти отменили все развлекательные мероприятия, запланированные на ближайшие дни в Суровикино, где находится ИК-19.

26 августа УФСИН по Волгоградской области также опроверглоинформацию о поощрении заключенных в ИК-19 телефонами и самогоном.

ИК-19 Суровикино Волгоградская область ФСИН
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