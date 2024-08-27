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В Острогожском районе Воронежской области саперы продолжают проверку после взрывов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Острогожском районе Воронежской области саперы продолжают проверять территорию рядом с местом, где на выходных после атаки беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома. Разминирование сел завершено. В пунктах временного размещения людей нет, - написал он в Telegram. - Тем не менее, саперы еще проверяют сельхозугодья и прилегающую территорию. Поэтому призываю всех жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112".

Комиссия администрации района продолжает осмотр домовладений для оценки ущерба.

В ночь на 24 августа Гусев, что ПВО сбила несколько беспилотников над областью. В Острогожском районе из-за падения обломков БПЛА начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Два человека пострадали. В трех поселениях ввели режим ЧС. Жителей одного села и одного СНТ - всего около 200 человек - эвакуировали. Позднее из прилегающих территорий было эвакуировано 600 человек. О прекращении взрывов губернатор сообщил в воскресенье вечером.

Александр Гусев Острогожский район Воронежская область
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