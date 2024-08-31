Борт Росавиации эвакуирует пострадавшего при жесткой посадке Ан-2 в Северной Осетии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Поисково-спасательное воздушное судно Росавиации эвакуирует пострадавшего во время жесткой посадки самолета в Северной Осетии, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Вертолет Ка-32 компании "ПАНХ" вылетел из Минеральных Вод в Северную Осетию, к месту сегодняшней жесткой посадки самолета Ан-2 ДОСААФ. На борту ПС ВС - три спасателя Минераловодской региональной поисково-спасательной базы. Цель вылета - эвакуация пострадавшего", - говорится в сообщении.

По его данным, при посадке на борту самолета находились семь человек. Один из них травмирован. Его и планируется эвакуировать.

Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что самолет Ан-2 с 12 людьми на борту совершил жесткую посадку в Пригородном районе Северной Осетии.

В ЕДДС "Интерфаксу" уточнили, что пострадали шесть человек: два пилота, трое детей и один мужчина. Остальные люди - восемь парашютистов - успели выпрыгнуть из самолета до аварийной посадки.

Во Владикавказском аэроклубе ДОСААФ России агентству сообщили, что причиной аварийной посадки Ан-2 могла стать неблагоприятная погода или же отказ двигателя.

Обстоятельства жесткой посадки самолета устанавливают следователи.