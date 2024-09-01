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Четыре человека госпитализированы после ДТП в Нижегородской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четыре человека госпитализированы после аварии на федеральной автодороге в Нижегородской области, в котором в воскресенье погибли и пострадали люди, сообщает Минздрав региона.

"Из восьми пострадавших в ДТП четверо после оказания медпомощи отказались от госпитализации, двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в ЦРБ, двоих пострадавших госпитализируют в областную больницу с помощью санавиации", - говорится в сообщении.

Ранее Минздрав сообщал, что всего в аварии на федеральной трассе в Нижегородской области в воскресенье пострадали 16 человек, из них - восемь погибших.

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По данным пресс-службы Главного управления МВД по региону, авария в Навашинском округе Нижегородской области произошла в воскресенье около 11:00 на 357 км трассы М-12. За рулем попавшего в ДТП минивэна находился гражданин Таджикистана 1992 года рождения, автомобиль ехал в сторону Москвы.

"По неподтвержденным данным, со слов водителя, он совершил столкновение с большегрузом. После столкновения водитель минивэна не справился с управлением транспортным средством и совершил наезд на препятствие - отбойник, с последующим опрокидыванием", - говорится сообщении.

"В результате ДТП два пассажира вылетели из транспортного средства на встречную полосу движения. Всего в минивэне находилось 12 человек", - добавили в пресс-службе.

Установление обстоятельств аварии взяла на контроль прокуратура региона.

Нижегородская область
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