Более 60 человек покинули курское приграничье за сутки

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мероприятия по вывозу людей за минувшие сутки проводились в четырех приграничных муниципалитетах Курской области, сообщает МЧС РФ во вторник.

"За сутки самостоятельно и организованными колоннами из приграничных территорий в безопасные районы убыли 64 человека", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне группа курян была направлена в пункты временного размещения (ПВР) Самарской области. Еще 170 детей убыли на отдых в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург.

В настоящее время в 57 субъектах РФ спланированы и готовы к приему 530 ПВР общей вместимостью более 45 тыс. человек. В 31 регионе в 200 ПВР проживают более 10 тыс. человек, в том числе свыше 2,7 тыс. детей. Из них в 55 пунктах временного размещения в Курской области находятся порядка 7 тыс. эвакуированных граждан. Размещенные в ПВР куряне обеспечены всем необходимым.

"За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками 26 жителям приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить более 520 семей", - говорится в сообщении.