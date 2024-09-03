Директор института Сибирского отделения РАН получил 15 лет колонии за госизмену

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд назначил 15 лет колонии строгого режима ученому-физику, директору Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН), члену-корреспонденту РАН Александру Шиплюку за государственную измену, передал корреспондент "Интерфакса".

Как говорится в приговоре судьи Александра Рыбака, оглашенном во вторник, Шиплюку также назначено ограничение свободы сроком на один год шесть месяцев после освобождения и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Согласно приговору, ученый признан виновным в совершении двух эпизодов госизмены (ст. 275 УК РФ). По словам судьи, по результатам судебного следствия "произошла небольшая корректировка обвинения".

Процесс в отношении Шиплюка прошел в Мосгорсуде в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.

Директор ИТПМ был задержан и отправлен под арест летом 2022 года.

По данным СМИ, следствие посчитало, что ученый передал секретную информацию, связанную с научными разработками, представителям Китая в ходе научной конференции в 2017 году.

Сообщалось, что Шиплюк не признал вину. Согласно его позиции, в обвинении идет речь о сведениях, содержащихся в открытом доступе.

Кроме Шиплюка, по подозрению в госизмене в 2022 году были задержаны двое других сотрудников ИТПМ - основатель лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" и главный научный сотрудник института Валерий Звегинцев, а также другой главный научный сотрудник, профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Анатолий Маслов, ранее курироваший аэродинамическое направление в ИТПМ в качестве заместителя директора.

Звегинцев с санкции был помещен под домашний арест. Маслова Санкт-Петербургский городской суд в мае 2024 года приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Претензии к Звегинцеву возникли в связи с публикацией в научном журнале за рубежом, сообщал "Интерфаксу" источник. Речь может идти о материале в иранском издании на тему газовой динамики.

В свою очередь Маслову, как утверждалось в СМИ, было вменено незаконное сотрудничество с представителями одного из европейских государств - по некоторым данным, Германии.

В поддержку коллег публично выступил коллектив ИТПМ. В открытом письме сотрудников института говорилось, что результаты, которые открыто представляли в последние годы арестованные ученые, имеют отношение исключительно к фундаментальной науке, а секретных сведений в их материалах, которые неоднократно проверяла экспертная комиссия учреждения, обнаружено не было.

В 2023 году, как сообщалось, под арестом по делу о госизмене оказался соавтор Звегинцева по публикации в иранском научном журнале - доцент Томского политехнического университета Владислав Галкин.

В СМИ также отмечалось, что показания на осужденного физика Маслова в рамках сделки со следствием дал его коллега - руководитель "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов. В апреле 2024 года городской суд Петербурга приговорил ученого к семи годам колонии строгого режима.

За последние годы по различным делам о госизмене в РФ были задержаны ряд других физиков, научная деятельность которых была связана, в том числе, с гиперзвуком.